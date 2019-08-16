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Фестиваль инклюзивного творчества состоится в Ставрополе

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В Ставрополе пройдет уникальный фестиваль инклюзивного творчества, где участники смогут раскрыть свой потенциал. Об этом сообщает городская администрация.

Участники фестиваля смогут поработать с режиссерами и артистами, а также повысить уровень своих творческих проектов. В администрации назвали фестиваль актуальным для города и отметили, что он интересен смешением творческих жанров, пишет NewsTracker.

Организация фестиваля стала возможным благодаря президентскому гранту, который выиграла Ставропольская городская организация инвалидов.

15 августа стало известно, что в Томске открылись первые курсы портных-закройщиков для людей с ограниченными возможностями. Создание швейных мастерских стало возможным благодаря президентскому гранту в 2 млн рублей.

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