Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали

Второй пилот экипажа самолета А321 компании «Уральские авиалинии» Георгий Мурзин получил ушибы груди во время аварийной посадки возле подмосковного Жуковского. Он был госпитализирован, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — сказал он в пятницу, 16 августа, во время пресс-конференции в Екатеринбурге.

Как отмечает телеканал «360», Мурзину 23 года, он работает в авиакомпании «Уральские авиалинии» с 2018 года. За это время он успел налетать более 600 часов.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

Позднее Юсупов рассказал, как принималось решение о посадке лайнера. По его словам, такая необходимость возникла после выхода из строя второго двигателя. Первоначально он собирался развернуться и посадить самолет на аэродроме, однако вскоре стал отказывать второй двигатель. В итоге командир экипажа решил «сажать самолет только перед собой», пытаясь сделать это как можно мягче.

Он отметил, что шасси было решено не выпускать из соображений безопасности — в противном случае лайнер мог перевернуться. Пилот добавил, что подготовка воздушного судна и посадка пассажиров в самолет проходили в штатном режиме. Он также отметил, что героем себя не считает, так как выполнял свой долг.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.