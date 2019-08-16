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Мужчина и подросток пострадали при пожаре в Псковской области

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Два человека пострадали в результате пожара в жилом доме в Псковской области. Подросток и мужчина доставлены в больницу.

Возгорание произошло в жилом доме в Идрице. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования. В результате пожара пострадала одна комната дома и коридор. Ожоги рук, шеи и лба получил мужчина 1980 года рождения. Также с ожогами рук и отравлением угарным газом в больницу доставлен подросток 2002 года рождения. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

По факту пожара проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане сети быстрого питания «Бургер Кинг» произошел пожар, из здания эвакуировали 12 человек.

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