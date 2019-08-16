Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»

В Швейцарии нашли ранее неизвестные иллюстрации писателя Антуана де Сент-Экзюпери для книги «Маленький принц». Об этом пишет издание Francetvinfo.

Как сообщило издание 15 августа, папку с неизвестными рисунками писателя нашли в хранилище старинного здания в Цюрихе, принадлежавшего умершему в 2018 году бизнесмену и коллекционеру Бруно Стефанини. Предположительно, он приобрел наброски около 30 лет назад на торгах в Швейцарии.

По оценкам экспертов, выполненные на толстой бумаге тушью и акварелью наброски можно отнести к ранним работам Экзюпери для его аллегорической повести-сказки. Они хорошо сохранились. Как отмечает телеканал «Звезда», среди рисунков есть изображения удава, проглотившего слона, и Маленького принца с Лисом. Помимо иллюстраций в папке находилось любовное письмо писателя к жене, пишет REGNUM.

Повесть-сказку «Маленький принц» с авторскими рисунками впервые опубликовали в Нью-Йорке 6 апреля 1943 года. Эта аллегорическая повесть-сказка является самым известным произведением писателя, профессионального летчика и корреспондента.

В июне 2018 года рисунок из любовного письма Экзюпери продали почти за $300 тыс.