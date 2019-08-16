Прямой эфир

Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Швейцарии нашли ранее неизвестные иллюстрации писателя Антуана де Сент-Экзюпери для книги «Маленький принц». Об этом пишет издание Francetvinfo.

Космические цены: обломки ракет и метеоритов стали доступнее кроссовок
Еще пару лет назад космический лом стоил десятки тысяч долларов

Как сообщило издание 15 августа, папку с неизвестными рисунками писателя нашли в хранилище старинного здания в Цюрихе, принадлежавшего умершему в 2018 году бизнесмену и коллекционеру Бруно Стефанини. Предположительно, он приобрел наброски около 30 лет назад на торгах в Швейцарии.

По оценкам экспертов, выполненные на толстой бумаге тушью и акварелью наброски можно отнести к ранним работам Экзюпери для его аллегорической повести-сказки. Они хорошо сохранились. Как отмечает телеканал «Звезда», среди рисунков есть изображения удава, проглотившего слона, и Маленького принца с Лисом. Помимо иллюстраций в папке находилось любовное письмо писателя к жене, пишет REGNUM.

Повесть-сказку «Маленький принц» с авторскими рисунками впервые опубликовали в Нью-Йорке 6 апреля 1943 года. Эта аллегорическая повесть-сказка является самым известным произведением писателя, профессионального летчика и корреспондента.

В июне 2018 года рисунок из любовного письма Экзюпери продали почти за $300 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бумажный солдат: трагическая и высокая судьба Михаила Зощенко
Главный сатирик 1920-х был боевым офицером Первой мировой
Коллекционер за 33 млн рублей купил жвачку экс-тренера «Манчестер Юнайтед»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019