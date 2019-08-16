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Три ветропарка запустят в Ростовской области в конце года

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В Ростовской области в этом году планируют запустить в работу три ветроэлектростанции. Сейчас идет строительство, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ветропарки строят в Каменском и Красносулинском районах. Их общая мощность составит 300 МВт, пишет RostovGazeta.

Часть составляющих ветропарков изготавливается в Ростовской области. Например, в Таганроге производят башни для ветроэнергетических установок. С начала года были изготовлены уже 29 башен.

Запуск ветроэлектростанций в эксплуатацию запланирован на конец года. С помощью установок в регионе будет производиться экологически чистая и возобновляемая энергия, а для местных жителей будут созданы рабочие места.

Ранее сообщалось, что на Дону появятся три ветропарка, столько же диализных центров, новый завод, а также кооперация предприятий ОСК и судостроительной отрасли региона.

В мае в Азовском районе региона состоялось символическое открытие строительства первой в регионе ветроэлектростанции.

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