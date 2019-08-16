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Детские книги украли из бутика в Туле

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В Туле в торговом центре ограбили бутик с детскими сувенирными книгами. Подозреваемый уже установлен.

Совершить кражу мог 25-летний местный житель. Полицейские не исключают его причастность к другим хищениям, сообщает ИА «Тульские известия» со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Ущерб устанавливается.

В июне в Туле была совершена попытка кражи ценностей из храма Рождества Христова. Подозреваемый — ранее судимый семь раз 42-летний местный житель.

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