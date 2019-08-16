Детские книги украли из бутика в Туле
В Туле в торговом центре ограбили бутик с детскими сувенирными книгами. Подозреваемый уже установлен.
Совершить кражу мог 25-летний местный житель. Полицейские не исключают его причастность к другим хищениям, сообщает ИА «Тульские известия» со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Ущерб устанавливается.
В июне в Туле была совершена попытка кражи ценностей из храма Рождества Христова. Подозреваемый — ранее судимый семь раз 42-летний местный житель.