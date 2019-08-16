Подарки новорожденным будут вручать в Карелии

Подарки для новорожденных доставят в Карелию до конца августа. Коробки вручат родителям малышей, появившихся на свет после 1 июля 2019 года.

Подарки для новорожденных доставят в родильные дома республики. Наборы планируют вручать во всех медицинских учреждениях, которые оказывают услуги по акушерству. Об этом сообщает ИА «Карелinform». В набор включены вещи, которые необходимы на первых этапах жизни малыша, в том числе гигиенические средства и текстильные изделия.

Доставка подарков в республику ожидается до конца августа. Те мамы, которые уже выписались из роддома, смогут получить наборы в поликлиниках по месту жительства.

Ранее сообщалось, что подарки для новорожденных начали выдавать в Псковской области.