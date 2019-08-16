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Приемку учебных учреждений завершили в Пензе

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В Пензе завершилась приемка школ и детских садов к новому учебному году. Об этом мэр города Виктор Кувайцев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, во многих учреждениях отремонтировали кровли, санузлы, помещения, заменили окна, на прилегающих территориях уложили новое асфальтовое покрытие. Кувайцев также рассказал, что в 15 учреждениях с солидным стажем работы планируется провести комплексное благоустройство, пишет ИА «Пенза-пресс».

Мэр города отметил необходимость разработки проектной документации зимой, чтобы весной устранить дефекты в зданиях и привести в порядок территории.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил завершить приемку школ к 15 августа. По его словам, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году является основной задачей властей.

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