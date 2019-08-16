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Продюсер Пригожин рассказал о последнем разговоре с Цоем

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Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «ПолитРоссия» рассказал о своем последнем разговоре с российским рок-музыкантом Виктором Цоем.

По словам Пригожина, в последний раз он разговаривал с Цоем накануне поездки рокера в Юрмалу, которая стала для него последней. Познакомился он с музыкантом благодаря продюсеру Юрию Айзеншпису, который, по словам Пригожина, был для него как крестный отец.

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Пригожин также отметил, что Виктор Цой отличался от современных музыкантов, потому что пел о том, что его волновало, пишет «Газета.ру».

«Он никогда себя не вел обособленно от музыкантов разных жанров. Он никогда не кичился и не говорил, что мы рокеры, или поп-музыканты, или играем джаз. Он никогда не делил людей на категории принадлежности к той или иной культуре или музыке», — рассказал Пригожин.

Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. По данным следствия, он не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости. ДТП произошло на 35-м км трассы Слока–Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно одной из версий, музыкант заснул за рулем, после чего его «Москвич-2141» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». Цоя похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде. Проститься с легендарным музыкантом пришли тысячи человек, сообщает «Федеральное агентство новостей».

9 августа сообщалось, что памятник Цою в Санкт-Петербурге намерены установить рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов». Открытие монумента может состояться уже в сентябре 2019 года.

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