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Уникальную операцию на сердце провели подростку на Урале

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В Свердловской областной клинической больнице № 1 14-летнему подростку провели уникальную операцию на кровеносных сосудах. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Пациент родился с редкой патологией, которая сочетает сразу несколько аномалий в работе сердца, а также затрагивает пищевод. Хирурги провели операцию на сердце, после чего соединили сегменты пищевода участком кишечника, пишет ТагилСити.ру.

Оперативное вмешательство провели путем стентирования, так как провести операцию на сердце открытым путем было невозможно.

Подобные операции проводят медики Германии и США, в России данная практика распространена мало.

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