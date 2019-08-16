Ремонт всех дворов завершили в городе в Орловской области

В городе Болхов в Орловской области завершились все работы по благоустройству территорий, которые вошли в программу по формированию комфортной городской среды на этот год. Об этом сообщает портал Орловской области.

Подрядчик выполнил устройство проезжих частей и тротуаров, установил скамейки, урны и светильники. Стоимость работ составила 5,1 млн рублей, пишет InfoOrel.ru.

Благоустройство дворовых территорий прошло в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Ранее в Орле состоялось заседание комиссии по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Было решено включить в проект братское кладбище жертв фашизма.