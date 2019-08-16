Прямой эфир

Ремонт всех дворов завершили в городе в Орловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Болхов в Орловской области завершились все работы по благоустройству территорий, которые вошли в программу по формированию комфортной городской среды на этот год. Об этом сообщает портал Орловской области.

Подрядчик выполнил устройство проезжих частей и тротуаров, установил скамейки, урны и светильники. Стоимость работ составила 5,1 млн рублей, пишет InfoOrel.ru.

Благоустройство дворовых территорий прошло в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Ранее в Орле состоялось заседание комиссии по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Было решено включить в проект братское кладбище жертв фашизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 140 млн рублей потратят на сохранение лесов Орловской области
Памятник советскому солдату-освободителю открыли в Орловской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019