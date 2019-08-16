Кирху Святой Марии могут изъять у лютеран в Воронеже

Территориальное управление Росимущества обратилось в суд с иском к Евангелическо-лютеранскому приходу Святой Марии Магдалины в Воронеже. Ведомство намерено расторгнуть договор безвозмездного пользования зданием.

По данным ИА «Абирег», чиновники ссылаются на закон, согласно которому объекты культурного наследия могут передаваться только централизованным религиозным организациям. При этом воронежский приход в 2017 годы был выведен из состава Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского исповедания. Однако в самом приходе эту информацию не подтверждают. По данным настоятеля храма Анатолия Малахова, выход из структуры осложняется юридическими аспектами. Более того, Малахов утверждает, что храм был передан в пользование общины до ее вступления в централизованную религиозную организацию.

Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии Магдалины создали в начале XIX века, а храм открыли в 1819 году. Позже у здания появились пристрои, которые оказались в пользовании Горэлектросети. Общине храм передали в 2008 году. Кирха признана объектом культурного наследия федерального значения.