Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца

Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте кредитной организации.

Для этого необходимо зарегистрировать отпечаток пальца в любом магазине, где есть терминал с поддержкой биометрической аутентификации. Там же нужно будет дать согласие на обработку данных и придумать пароль для подтверждения операций.

Чтобы совершить покупку, клиенту банка нужно будет приложить палец к терминалу, а затем ввести придуманный ранее код.

На данный момент способы оплаты Сбербанка по отпечатку пальца и по лицу достаточно безопасный, рассказал «Известиям» руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц. Он также предположил, что в ближайшем будущем хакеры научатся обходить новый вид биометрических систем.

По его словам, в ближайшее время пластиковые карты будут уходить на второй план, а взамен будет все больше биометрии — от прохода в метро и поезда до платежных систем.

Ранее в июле сообщалось, что крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца 2019 года.