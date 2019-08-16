Поселок под Магаданом на сутки остался без света
Жители поселка Сокол на Колыме оказались без света почти на сутки. Авария произошла 15 августа, сообщает ИА MagadanMedia. На данный момент электроснабжение восстановлено, однако у руководства региона остались вопросы.
«Непонятно, почему происходит чрезвычайная ситуация, а спустя два часа, как должно быть по регламенту, информацию об этом никто не дал? Никто до сих пор не знает, почему случилась авария, не могут найти причину», — заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям также обсудили последствия паводка, модернизацию и укрепление сооружений перед будущими наводнениями.
Рабочий поселок Сокол с населением 4,8 тыс. человек находится под Магаданом, на 50-м километре трассы Магадан – Усть-Нера. Рядом расположен аэропорт «Магадан» (Сокол).