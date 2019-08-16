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Поселок под Магаданом на сутки остался без света

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Жители поселка Сокол на Колыме оказались без света почти на сутки. Авария произошла 15 августа, сообщает ИА MagadanMedia. На данный момент электроснабжение восстановлено, однако у руководства региона остались вопросы.

«Непонятно, почему происходит чрезвычайная ситуация, а спустя два часа, как должно быть по регламенту, информацию об этом никто не дал? Никто до сих пор не знает, почему случилась авария, не могут найти причину», — заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям также обсудили последствия паводка, модернизацию и укрепление сооружений перед будущими наводнениями.

Рабочий поселок Сокол с населением 4,8 тыс. человек находится под Магаданом, на 50-м километре трассы Магадан – Усть-Нера. Рядом расположен аэропорт «Магадан» (Сокол).

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