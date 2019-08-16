Ребенок утонул в канализационной канаве в Подмосковье

Следователи проводят проверку по факту гибели полуторагодовалого ребенка в Московской области. Мальчика нашли в канализационной канаве.

Трагедия произошла в городе Электроугли недалеко от въезда в СНТ «Березка». Тело полуторагодовалого мальчика обнаружили в канаве с признаками утопления. Предполагается, что ребенок остался без присмотра матери, уроженки Мурманска, и ушел за пределы дачного участка. Об этом пишет ИА «Би-порт».

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии восьмилетний ребенок из Санкт-Петербурга провалился в пожарный резервуар и утонул.