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Ребенок утонул в канализационной канаве в Подмосковье

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Следователи проводят проверку по факту гибели полуторагодовалого ребенка в Московской области. Мальчика нашли в канализационной канаве.

Трагедия произошла в городе Электроугли недалеко от въезда в СНТ «Березка». Тело полуторагодовалого мальчика обнаружили в канаве с признаками утопления. Предполагается, что ребенок остался без присмотра матери, уроженки Мурманска, и ушел за пределы дачного участка. Об этом пишет ИА «Би-порт».

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии восьмилетний ребенок из Санкт-Петербурга провалился в пожарный резервуар и утонул.

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