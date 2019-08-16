Сквер на Торжковской открыли в Санкт-Петербурге после капремонта

В Санкт-Петербурге состоялось открытие сквера на Торжковской улице. Здесь впервые провели капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству города.

Рабочие привели в порядок дорожки и газоны, обустроили дренажную систему. Центральную площадку замостили гранитной брусчаткой, пишет телеканал «78».

Также в сквере провели озеленительные работы. Здесь высадили 11 кленов, кустарники кизильников с барбарисами. В комитете отметили, что морозоустойчивость и неприхотливость этих растений делает их идеальными для ландшафта города.

Сквер располагается на оживленной магистрали. Через него проходят транзиты к жилым домам и административному зданию.

В июле врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что на месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в Северной столице может появиться арт-объект с гостиницами, ресторанами и музеями.