Школу здорового питания создают в Башкортостане

В Уфе создана Школа здорового питания. Жители города смогут получить информацию о том, как выбор правильного рациона влияет на здоровье и долголетие.

Школа создана в рамках национального проекта «Демография». В рамках программы будут консультировать горожан по поводу питания. До декабря 2019 года запланировано проведение тематических лекций, а также мастер-классов на тему здорового питания на базе кафе, торговых центров и кинотеатров. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Кроме того, 20 волонтеров пройдут обучение на тему качественной, полезной и здоровой пищи. Осенью в Уфе состоится конференция, с помощью которой «умное» питание планируют ввести в тренд. На конференции пройдет ярмарка продукции местных производителей.