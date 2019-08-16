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Школу здорового питания создают в Башкортостане

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Уфе создана Школа здорового питания. Жители города смогут получить информацию о том, как выбор правильного рациона влияет на здоровье и долголетие.

Школа создана в рамках национального проекта «Демография». В рамках программы будут консультировать горожан по поводу питания. До декабря 2019 года запланировано проведение тематических лекций, а также мастер-классов на тему здорового питания на базе кафе, торговых центров и кинотеатров. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Кроме того, 20 волонтеров пройдут обучение на тему качественной, полезной и здоровой пищи. Осенью в Уфе состоится конференция, с помощью которой «умное» питание планируют ввести в тренд. На конференции пройдет ярмарка продукции местных производителей.

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