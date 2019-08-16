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Покусанной собакой жительнице Самарской области заплатили 250 тыс. рублей

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Суд в Самарской области принял решение о выплате компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба женщине, которую покусала соседская собака. Судебные приставы взыскали деньги с хозяина агрессивного животного.

Как уточняет НИА «Самара», нападению собаки подверглась жительница Волжского района. Ее госпитализировали, пострадавшая долго восстанавливалась. После этого женщина подала иск в суд с требованием компенсации от хозяина собаки. Суд занял сторону пострадавшей, присудив выплатить ей четверть 1 млн рублей.

Судебным приставам удалось установить, что сосед женщины, чья собака на нее набросилась, владеет автомобилем. В отношении транспортного средства вынесли постановление о действиях, ограничивающих его использование. В итоге с мужчины удалось взыскать всю сумму задолженности.

8 августа сообщалось, что в Уфе в результате нападения стаффордширского терьера погибла женщина.

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