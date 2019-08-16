Частный дом сгорел в Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Ленгринпротранс». Сгорел большой частный дом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области, информация о возгорании поступила ночью 16 августа в 01:30. Горел частный дом площадью 30 кв. м. К моменту прибытия спасателей дом полностью охватило огнем.

В тушении были задействованы дежурные смены 105, 106 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленобласти и добровольная пожарная дружина СНТ, отмечает телеканал «78».

Ликвидировать возгорание удалось в 03:03. Информации о пострадавших и погибших нет.