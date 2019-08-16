Две квартиры сгорели из-за удара молнии в Нижнем Новгороде

Пожар произошел в многоквартирном доме в Новгородской области. В результате возгорания значительно пострадали две квартиры.

По данным МЧС, пожар произошел на улице Рыбинской. Грозовой разряд попал в многоквартирный дом, в результате на третьем этаже началось горение в двух квартирах. Имущество и внутренняя отделка комнат полностью уничтожены, пишет ИА «НьюсНН».

В тушении пожара участвовали 48 человек и 14 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что жилой дом значительно пострадал в результате удара молнии в Алтайском крае. Возгорание охватило кровлю и стены.