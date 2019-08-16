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В Крыму раскритиковали стратегию Зеленского по возвращению полуострова

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию свидетельствует лишь о неготовности признать исторический факт добровольного вхождения полуострова в состав РФ, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского подготовит концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в этих регионах, полагают в Киеве.

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Инициативу Киева депутат Бальбек назвал запутанной и маловразумительной.

«Никакие уверения официального Киева о деоккупации, амнистии и каком-то прощении уже не имеют смысла: Украине либо стоит признать исторический факт, либо продолжать жить в мире иллюзий», — сказал парламентарий.

По его словам, жители Донбасса уже сами решают, как им жить дальше, а Крым выбрал свой путь еще пять лет назад.

Ранее в августе депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. По его словам, ни российская власть, ни жители полуострова не позволят Украине забрать Крым себе.

В конце июля так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, что для возвращения полуострова необходимо инициировать международную площадку для переговоров. По его мнению, к обсуждению статуса Крыма необходимо подключить страны-участницы «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция), а также Турцию и США.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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