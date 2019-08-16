В Ставрополе высадят 6,5 тыс. кустов роз

В Ставрополе осенью этого года высадят 6,5 тыс. кустов роз. Подготовка клумб к следующему сезоне стартует в октябре и ноябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На улицах Ставрополя появятся 100 тыс. тюльпанов и 6,5 тыс. кустов роз. Розарии высадят на разделительной полосе проспекта Кулакова, в сквере Афганцев и на перекрестах крупных дорог. В этом году также завершат озеленительные работы на площади Св. князя Владимира, пишет NewsTracker.

В рамках подготовки к празднованию Дня города нужную форму придают липам, боярышнику и багрянику на площади Ленина, Театральном сквере и других общественных местах. Планируется провести осмотр всех цветников и топиарных фигур, расположенных в городе.

В строящихся на улице 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности скверах намечены работы по озеленению.