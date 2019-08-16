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Три уличные хоккейные площадки построят в Рязани

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В Рязани планируют построить три уличные хоккейные площадки. Стоимость работ оценили в 5,99 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Площадки появятся на Октябрьской, 37, Магистральной улице и на улице Великанова, 12. Объекты оборудуют специальным покрытием и бортами. Также здесь установят хоккейные ворота с сеткой и баскетбольные кольца, пишет РИА «7инфо».

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 19 августа. Подрядчик должен будет установить спортобъекты в течение 35 дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что в Рязани завершился второй этап благоустройства «Доброго сквера» в микрорайоне Приокский.

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