Посещение лесов ограничили в Липецкой области

В Липецкой области с 17 августа по 6 сентября 2019 года будут действовать ограничения на пребывание граждан в лесах и на въезд туда транспорта. Это связано с установлением высокой пожарной опасности в регионе.

Для обеспечения безопасности управление лесного хозяйства и лесничества совместно с правоохранительными органами организовали контрольно-пропускные пункты, а в ближайшее время начнут проводить рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности, пишет Lipetskmedia.

Ранее сообщалось, что вероятность возникновения лесных пожаров выросла в южных районах Липецкой области. Власти просят жителей области воздержаться от поездок в лес в период действия ограничений.