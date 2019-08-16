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Посещение лесов ограничили в Липецкой области

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В Липецкой области с 17 августа по 6 сентября 2019 года будут действовать ограничения на пребывание граждан в лесах и на въезд туда транспорта. Это связано с установлением высокой пожарной опасности в регионе.

Для обеспечения безопасности управление лесного хозяйства и лесничества совместно с правоохранительными органами организовали контрольно-пропускные пункты, а в ближайшее время начнут проводить рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности, пишет Lipetskmedia.

Ранее сообщалось, что вероятность возникновения лесных пожаров выросла в южных районах Липецкой области. Власти просят жителей области воздержаться от поездок в лес в период действия ограничений.

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