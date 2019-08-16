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Корабль-церковь посетит 45 сел в Новосибирской области

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Корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный» отправился по реке Оби в Новосибирской области. В течение двух недель судно посетит 45 населенных пунктов.

Желающие смогут принять крещение, причаститься, исповедаться, а также индивидуально побеседовать со священником. На корабле открыли небольшую церковь, где можно молиться утром и вечером.

Помимо священнослужителей, в плавание отправятся медики. Прием жителей сел проведут терапевт, педиатр, офтальмолог, эндокринолог и хирург. Также на корабле будут работать сотрудники службы соцзащиты и пенсионного фонда, пишет vn.ru. Они проведут бесплатные консультации для всех желающих по поводу пенсионных вопросов и вопросов о социальных льготах.

За 23 года работы корабля-церкви помощь получили более 100 тыс. человек.

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