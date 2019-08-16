Смог от лесных пожаров накрыл город Губкинский на Ямале

Жители города Губкинского в ЯНАО жалуются на смог, накрывший город. Причина появления дымки — природные пожары, которые зафиксированы в Пуровском и Надымском районах.

Специалисты считают, что дым в город мог принести ветер. Предварительные причины возгораний — грозы и действия местных жителей.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в учреждении «Леса Ямала», в Надымском районе полыхают 1,4 га леса, В Пуровском горят в общей сложности 8,5 га. Сейчас пожары удалось локализовать.

На сайте окружного МЧС говорится, что в округе с начала пожароопасного периода в 2019 году было зарегистрировано 115 очагов природных пожаров. Общая площадь — 1872,6 га.

В начале июня сообщалось о том, что в Красноселькупском районе ЯНАО было зарегистрировано первое природное возгорание на Ямале. Огонь распространился на площади в 7 га. В начале и юля на территории округа был введен особый противопожарный режим.