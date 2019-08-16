Приусадебные участки подтоплены в 11 населенных пунктах ЕАО

В Еврейской автономной области на малых и средних реках наблюдаются колебание уровней воды от — 4 до +15 см за сутки. Гребень паводка на реке Амур сместился вниз по течению в сторону Хабаровского края, сообщили ИА ЕАОMedia в ГУ МЧС России по ЕАО.

В 11 населенных пунктах залиты водой 376 приусадебных участков, из них в Ленинском районе – 119, Смидовичском районе – 256, в Биробиджанском районе — 1. Остаются подтопленными пять участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 4150 м. В населенных пунктах работают насосные станции, две оперативные группы, аэромобильные группировки.

Как стало известно 2 августа, в Еврейской автономной области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Левинталь. Решение о введении режима ЧС было принято для предупреждения негативных последствий паводка на Амуре и малых реках региона.