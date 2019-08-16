Прямой эфир

Приусадебные участки подтоплены в 11 населенных пунктах ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Еврейской автономной области на малых и средних реках наблюдаются колебание уровней воды от — 4 до +15 см за сутки. Гребень паводка на реке Амур сместился вниз по течению в сторону Хабаровского края, сообщили ИА ЕАОMedia в ГУ МЧС России по ЕАО.

В 11 населенных пунктах залиты водой 376 приусадебных участков, из них в Ленинском районе – 119, Смидовичском районе – 256, в Биробиджанском районе — 1. Остаются подтопленными пять участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 4150 м. В населенных пунктах работают насосные станции, две оперативные группы, аэромобильные группировки.

Как стало известно 2 августа, в Еврейской автономной области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Левинталь. Решение о введении режима ЧС было принято для предупреждения негативных последствий паводка на Амуре и малых реках региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пункт пропуска на границе с Китаем закроют в ЕАО из-за подтопления
Режим ЧС ввели на всей территории ЕАО из-за паводка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019