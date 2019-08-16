«Победа» задержала вылет самолета из-за подозрения на попадание птицы в двигатель

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») задержала вылет рейса Минеральные Воды – Москва из-за подозрения на попадание птицы в один из двигателей, сообщает в пресс-служба перевозчика в пятницу, 16 августа.

В авиакомпании уточнили, что вылет задержали более чем на 2,5 часа. В настоящий момент ведется осмотр специалистами на предмет повреждения лайнера, передает «РИА Новости».

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» Москва–Симферополь, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья после того, как в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Пожара на борту удалось избежать. По последним данным, за медицинской помощью после аварийной посадки самолета обратились 76 человек, среди них 19 детей.

После ЧП с самолетом орнитолог Владимир Романов рассказал, что самою большую угрозу для лайнеров представляют стайные птицы. В частности, к ним относятся гуси, журавли, чайки, воробьиные птицы, скворцы, грачи.