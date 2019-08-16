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Солист The 1975 на концерте в Дубае поцеловал фаната в губы

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Фото: Global Look Press/Maria Jose Segovia
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Солист британского коллектива The 1975 Мэтт Хили во время концерта в Дубае (ОАЭ) вышел в толпу фанатов и поцеловал одного из мужчин в губы. Тем самым он нарушил законодательство эмирата, запрещающего гомосексуальные отношения и любое публичное проявление чувств.

Как пишет 16 августа The Sun, выступление коллектива прошло на Coca-Cola Arena 13 августа. После поцелуя Хили вернулся на сцену где сказал несколько слов о любви. «Я люблю тебя, братан. Мы все люди, верно? — спросил он. — Если ты гей, я люблю тебя, а Бог, черт возьми, любит тебя».

После концерта артист в Twitter поблагодарил Дубай за прием и отметил, что власти эмирата вряд ли позволят группе приехать во второй раз из-за его поведения.

Группа The 1975 открыто поддерживает права ЛГБТ. В прошлом году коллектив помог финансировать новый общественный центр LGBTQ+ в Лондоне.

В феврале в Великобритании назвали победителей BRIT Awards 2019, The 1975 назвали лучшей британской поп-группой. Она получила приз за альбом A Brief Inquiry into Online Relationships.

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