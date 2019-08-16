Два человека погибли при стрельбе возле университета Алабамы

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в американском городе Монтгомери неподалеку от Государственного университета Алабамы. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает портал Al.com со ссылкой на данные полиции.

Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй умер в больнице. Еще три человека госпитализированы, у двоих из них ранения, угрожающие жизни.

Сообщение о стрельбе поступило на пульт местной полиции около 19:15 в четверг (3:15 мск 16 августа). О задержании нападавшего и его мотивах не сообщается.

14 августа сообщалось, что один полицейский погиб, еще четверо человек, среди которых двое — сотрудники полиции, получили ранения в результате перестрелки, разразившейся в американском штате Калифорния.