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Июль 2019 года установил новые температурные рекорды

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Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Температура была почти на градус выше средней для XX века — примерно 16,7 °C. Аномально жарко было в Европе, Северной Америке и Южной Азии. Объём антарктических и арктических льдов сократился до исторически низких уровней. Побит температурный рекорд 2016 года. А вот Западная и Восточная Россия в июле установила антирекорд. Температура была как минимум на 1,5 °C ниже средней.

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