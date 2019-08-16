Июль 2019 года установил новые температурные рекорды

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Температура была почти на градус выше средней для XX века — примерно 16,7 °C. Аномально жарко было в Европе, Северной Америке и Южной Азии. Объём антарктических и арктических льдов сократился до исторически низких уровней. Побит температурный рекорд 2016 года. А вот Западная и Восточная Россия в июле установила антирекорд. Температура была как минимум на 1,5 °C ниже средней.