Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком. Он провалился в яму с горячей водой, которая образовалась из-за коммунальной аварии. Дело возбуждено в отношении коммерческой организации по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как пишет ИА «Город55», инцидент произошел вечером 28 июля 2019 года у дома на улице Завертяева. Мальчик шел мимо участка, где прорвало теплосеть, и провалился в размытую почву. С многочисленными ожогами он был госпитализирован. Сейчас его состояние удовлетворительное, но лечение продолжается.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Не исключено, что несчастный случай произошел из-за того, что лица, ответственные за безопасную эксплуатацию теплосети, вовремя не устранили коммунальную аварию, считают в следственном комитете.