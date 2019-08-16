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Набережную в Сыктывкаре благоустроят и покроют гранитными плитами

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В Сыктывкаре (Республика Коми) планируют благоустроить Кировский парк и покрыть набережную реки Сысола гранитными плитами. Об этом рассказал главный архитектор города Владимир Рунг во время прямой линии, посвященной благоустройству.

По его словам, сейчас идет проверка сметы. Главный архитектор отмечает, что проект благоустройства парка рассчитан на все слои населения и после реконструкции занятие по душе в нем сможет найти каждый, пишет ИА FlashNord со ссылкой на ИА «Комиинформ».

В рамках благоустройства здесь построят концертную площадку, игровой комплекс, спортивные площадки и другие объекты.

Замостить набережную планируют гранитом, так как он более устойчив к повреждениям, чем брусчатка. Также здесь проведут дополнительные озеленительные работы.

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