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Мужчину спасли из горящей квартиры в Татарстане

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В Бугульме (Республика Татарстан) пожарные спасли из окна горящей квартиры мужчину. Он был доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании в доме на Советской улице поступила в МЧС в 4 утра. Прибывшие пожарные при помощи автолестницы спасли из окна 26-летнего мужчину. Он получил ожоги рук и ног и был доставлен в больницу, пишет ИА «Татар-информ».

Как выяснилось, в одной из комнат квартиры загорелся диван на площади 2 кв. м. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

15 августа в Казани четыре человека были доставлены в больницу после пожара в многоэтажном доме. 11-летний ребенок скончался в медицинском учреждении.

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