Одну из самых разбитых дорог отремонтируют в Кургане

В Кургане отремонтируют одну из самых проблемных в городе дорог. На разработку проекта капремонта проходящей через улицы Загорная и 2-я Часовая дороги направят около 8,5 млн рублей. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации.

Как поясняет ИА «Ура.ру», надзорные органы и жители Кургана не раз критиковали состояние дороги, ведущей к трассе «Иртыш». В 2016 году суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав мэрию оплатить ремонтные работы. Однако это не изменило ситуацию. Дорогу внесли в карту «убитых».

Теперь ее отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Формирование аукционной документации по выполнению проектных работ должны завершить в ближайшее время.

Отмечается, что рядом с проблемным участком дороги расположен один из крупнейших заводов Зауралья — «Курганстальмост». Там также находятся объекты УФЧИН, жилые и дачные дома.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта в Кургане в 2020–2021 годах отремонтируют дорогу, ведущую в поселок Теплый Стан, который находится в черте города. Сейчас из-за плачевного состояния покрытия принято решение о приостановке автобусного движения по этой трассе.