Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Российская Федерация в июне продолжала сокращать вложения в американские госбумаги. Согласно опубликованным данным минфина США, объем инвестиций сократился с $12,024 млрд в мае до $10,848 млрд.

При этом вложения России в краткосрочных облигациях снизились до $5,552 млрд с $6,774 млрд. По долгосрочным облигациям (срок обращения более года) наблюдается увеличение до $5,296 млрд по сравнению с $5,250 млрд,

Россия начала сокращения вложений в американский госдолг весной 2018 года. Так, в ноябре 2018 года они снизились с $14,629 млрд до $12,81 млрд. Это самое значительное сокращение с мая 2018 года — в этом месяце Россия избавилась от казначейских бумаг минфина США на $80 млрд и выбыла из списка 30 крупнейших держателей облигаций.

Эксперты отмечают, что сокращение вложений в госбумаги США является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций в финансовой сфере.