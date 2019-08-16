Прямой эфир

«Уральские авиалинии» разово отменили рейсы Новосибирск-Москва

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила два рейса: из Новосибирска в Москву и обратно. Об этом 16 августа сообщили «РИА Новости» в аэропорту Толмачево.

«Мы не знаем, по какой причине. У нас есть телеграмма от «Уральских авиалиний», где сказано об отмене рейсов на один день», — пояснила собеседница агентства и добавила, что пассажиров из московского Домодедово в Толмачево и обратно доставила авиакомпания «ИрАэро».

Накануне в Московской области произошло ЧП — лайнер, направляющийся из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В аэропорту Жуковский примут дополнительные меры для защиты от птиц
В Шереметьево задумались над строительством терминала G после 2024 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019