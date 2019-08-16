«Уральские авиалинии» разово отменили рейсы Новосибирск-Москва

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила два рейса: из Новосибирска в Москву и обратно. Об этом 16 августа сообщили «РИА Новости» в аэропорту Толмачево.

«Мы не знаем, по какой причине. У нас есть телеграмма от «Уральских авиалиний», где сказано об отмене рейсов на один день», — пояснила собеседница агентства и добавила, что пассажиров из московского Домодедово в Толмачево и обратно доставила авиакомпания «ИрАэро».

Накануне в Московской области произошло ЧП — лайнер, направляющийся из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.