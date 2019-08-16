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Лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис умер в возрасте 74 лет

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Фото: TASS/ASSOCIATED PRESS/Rhonda Birndorf
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В США в возрасте 74 лет скончался лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на супругу ученого, он умер 7 августа в своем доме в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Причиной смерти стала сердечная и респираторная недостаточность.

Муллис получил Нобелевскую премию в 1993 году вместе со своим британским коллегой Майком Смитом. Исследователи открыли простой и дешевый метод анализа ДНК, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также биохимик был известен своими неординарными взглядами. Так, он являлся убежденным сторонником теории об отсутствии связи между ВИЧ и СПИДом, а также отрицал изменение климата и истощение озонового слоя.

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