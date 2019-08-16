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Волк напал на спящую в палатке семью

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Фото: Global Look Press/S. Meyers
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Волк атаковал спящих в палатке туристов в канадской провинции Альберта. Один человек пострадал.

Как сообщает издание The Mercury News, семья из Нью-Джерси ночевала в кемпинге в национальном парке Банф, когда на них напал волк. Животное попыталось вытащить отца семейства из палатки и унести в лес.

«Это было похоже на фильм ужасов», — призналась супруга пострадавшего. Глава семейства встал на пути хищника, пытаясь защитить семью. В итоге животное вцепилось ему в руку и принялось волочить из палатки. Супруга же легла на детей, закрывая их своим телом, и пыталась удержать мужа за ноги.

Как отмечает издание, отбиться от волка удалось при помощи соседа по кемпингу, который услышал крики и прибежал на помощь. «Крики были настолько сильными, что я понял: очевидно, ситуация ужасна. Я подбежал к палатке и просто пнул волка в заднюю часть бедра», — рассказал он.

После удара волк отступил. Сообщается, что мужчина, находившийся в палатке, получил ранения и порезы. Его семья не пострадала.

Палаточный лагерь был закрыт в течение нескольких дней, пока администрация национального парка расследовала инцидент. Агрессивный хищник был выслежен и убит. Его удалось обнаружить на расстоянии 1 км от лагеря, где он совершил нападение.

3 августа волк растерзал подростка в Республике Коми. Больное животное напало на 14-летнюю девочку, когда она гуляла по лесу.

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