Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.

«Наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 15 августа, комментируя заявление Лаврова о готовности передать Японии два острова — Хабомаи и Шикотан.

Ранее министр иностранных дел России во время выступления на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что РФ, будучи преемником СССР, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе Совместную советско-японскую декларацию 1956 года о прекращении войны между двумя государствами.

«Исходя из доброжелательного отношения к Японии… Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — отметил Лавров.

По его словам, ситуация в настоящий момент не является тупиковой. Пока все упирается в нежелание японских коллег признать итоги Второй мировой войны — это препятствует подписанию мирного договора.

При этом МИД РФ в Facebook обвинил ряд СМИ в «нечистоплотной интерпретации» слов министра, «повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией».

«Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе «Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией», — говорится в сообщении.

Продвижение в данном вопросе, подчеркнули в ведомстве, возможно только при условии признания Токио в полном объеме итогов Второй мировой войны и учета российских «принципиальных подходов в военно-политической сфере».

«Именно об этом и говорил Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос», — резюмировали в министерстве.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.