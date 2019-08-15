Прямой эфир

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.

Острова для инвестиций: Россия продолжит развивать Курилы
В общей сложности в Дальний Восток за три года вложат 94 млрд рублей из федерального бюджета

«Наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 15 августа, комментируя заявление Лаврова о готовности передать Японии два острова — Хабомаи и Шикотан.

Ранее министр иностранных дел России во время выступления на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что РФ, будучи преемником СССР, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе Совместную советско-японскую декларацию 1956 года о прекращении войны между двумя государствами.

«Исходя из доброжелательного отношения к Японии… Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — отметил Лавров.

По его словам, ситуация в настоящий момент не является тупиковой. Пока все упирается в нежелание японских коллег признать итоги Второй мировой войны — это препятствует подписанию мирного договора.

При этом МИД РФ в Facebook обвинил ряд СМИ в «нечистоплотной интерпретации» слов министра, «повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией».

«Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе «Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией», — говорится в сообщении.

Продвижение в данном вопросе, подчеркнули в ведомстве, возможно только при условии признания Токио в полном объеме итогов Второй мировой войны и учета российских «принципиальных подходов в военно-политической сфере».

«Именно об этом и говорил Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос», — резюмировали в министерстве.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова оценила карту Олимпиады-2020 с «японскими» Курилами
Посол Японии вызван в МИД РФ после «протестов» Токио из-за учений на Курилах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019