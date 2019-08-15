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Оборудование для работы санавиации закупят в Тверской области

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Светосигнальное оборудование для обеспечения посадки и взлёта вертолётов приобретут для муниципалитетов Тверской области. Всего 37 комплексов нужны для быстрого развёртывания работы воздушных судов санавиации, в том числе вне специальных площадок.

На эти цели из региональной казны дополнительно планируется выделить порядка 6,5 млн рублей. С учётом этой суммы общий объём средств составит 154 млн рублей, отмечают Тверские ведомости.

Всего с начала 2019 года на территории Верхневолжья вертолёты санавиации вылетали 110 раз, было эвакуировано 130 пациентов, в том числе 19 детей. В Тверской области насчитывается 25 площадок для приземления.

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