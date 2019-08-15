Рабочую группу для сохранения озера Донцо создали в Ленобласти

В администрации Ленинградской области создают рабочую группу, которая будет заниматься экологической ситуацией природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо».

Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко после общения с жителями региона в соцсетях. На озере часто отдыхают туристы и местное население, что приводит к появлению мусора на территории, и как следствие — нарушению экосистемы памятника природы. Об этом информирует телеканал «78».

Озеро с лазурной водой и белым песком располагается в нескольких часах езды от Петербурга в Волосовском районе. Там берет начало Оредеж, правый приток реки Луги.