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Рабочую группу для сохранения озера Донцо создали в Ленобласти

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В администрации Ленинградской области создают рабочую группу, которая будет заниматься экологической ситуацией природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо».

Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко после общения с жителями региона в соцсетях. На озере часто отдыхают туристы и местное население, что приводит к появлению мусора на территории, и как следствие — нарушению экосистемы памятника природы. Об этом информирует телеканал «78».

Озеро с лазурной водой и белым песком располагается в нескольких часах езды от Петербурга в Волосовском районе. Там берет начало Оредеж, правый приток реки Луги.

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