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В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Численность школьников, отдыхающих в загородных лагерях в течение пяти лет может расти на 1,5 млн в год, что практически удвоит текущий показатель. Такие цели заложены в проект первой федеральной программы по развитию детского отдыха. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, разработанный на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.

Как рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, по договоренности с Минэкономразвития предложения включат в программу трансформации делового климата, а выполнение задач — в KPI губернаторов.

Сейчас разработанный АСИ проект «дорожной карты» находится на рассмотрении в Минпросвещения. Для более подробного обсуждения в ближайшее время планируется провести совещание с представителями агентства и ведомства. В ближайшее время документ будет направлен в МЭР и другие заинтересованные министерства на согласование.

Полностью материал читайте в свежем номере «Известий» от 16 августа.

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