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В Швейцарии найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»

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Фото: Global Look Press/Scherl
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В Швейцарии найдены рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц», которые ранее не были известны специалистам. Они не датированы, но эксперты предполагают, что это ранний вариант картинок, которые позже стали каноническими.

Папка с рисунками, выполненными тушью и гуашью, найдена в хранилище одного из зданий, ранее принадлежавших бизнесмену и коллекционеру Брюно Стефанини, умершему в 2018 году, передает «Интерфакс». Вероятно, они были куплены на торгах в Швейцарии примерно 30 лет назад.

Среди найденных рисунков оказались набросок «Удав, который проглотил слона» и картинка с Маленьким принцем и Лисом.

Представители фонда, созданного Стефанини, намерены сообщить о находке нью-йоркской Morgan Library, где хранятся рисунки, вошедшие в публикацию.

В 2018 году рисунок Экзюпери, который прилагался к письму, датированному 1942 годом, был продан на аукционе за $289 тыс. На картинке изображен Маленький принц, сидящий за столом. Сама сказка на тот момент не была издана.

Сказочная повесть «Маленький принц» опубликована с рисунками автора (они являются не просто иллюстрацией, а частью повествования) в Нью-Йорке в 1943 году одновременно в оригинале (на французском языке) и в переводе на английский. Книга издана более чем на 300 языках, на русском наиболее известна в переводы Норы Галь. Это последнее законченное произведение писателя. В 1944 году Экзюпери, служивший военным летчиком, вылетел в разведывательный полет и не вернулся. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены, а останки не обнаружены.

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