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Падение свидетельницы из дела Кокорина и Мамаева с балкона признали несчастным случаем

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Фото: instagram.com/@katenkapugovka
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Россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, упала с балкона в чешской гостинице из-за несчастного случая. Никакого постороннего воздействия не было, заявила представитель краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове, полковник Ивана Йежкова.

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«Собранные материалы, включая свидетельства очевидцев и данные экспертиз, не показали какого-либо постороннего вмешательства в происшедшее», — цитирует Йежкову «РИА Новости».

Медицинское освидетельствование показало, что потерпевшая была сильно пьяна и находилась под воздействием наркотиков добавила представительница полиции.

Бобкова упала с балкона гостиницы в чешском городе Шпиндлерув-Млин 10 мая. Две недели спустя ее доставили в Москву в сопровождении врачей (раньше ее состояние не позволяло транспортировку). По словам друзей, у нее несколько переломов и повреждены внутренние органы. Она до сих пор проходит лечение.

Девушка проходила по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в качестве свидетеля обвинения. Дело в отношении футболистов завели после того, как в октябре 2018 года они устроили драку в одном из московских кафе и на парковке рядом с ним. Бобкова в тот день проводила время вместе с футболистами.

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