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Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует ежегодный рейтинг Global Top 100, опубликованный на сайте PwC.

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Согласно обнародованным данным, с апреля 2018 года по март текущего этот показатель вырос на 5%, что на 10 процентных пунктов меньше предыдущего периода. Отмечается, что увеличение капитализации произошло в основном за счет американских компаний, тогда как рыночная стоимость европейских и китайских сократилась.

Так, в первую пятерку вошли Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Berkshire Hathaway. Доля американских компаний, которые составляют более половины списка, в общемировом объеме рыночной капитализации — 63%. Китайская Alibaba заняла лишь седьмую строчку в рейтинге, а сразу за ней расположилась инвестиционная компания из КНР — Tencent. Из европейцев, кому удалось приблизится к первой десятке, оказалась компания Nestle — 13-е место.

Снижение капитализации китайских компаний, которые еще в прошлом рейтинге демонстрировали значительный рост, эксперты связывают с обострением отношений между США и КНР в сфере торговли. Ухудшение показателей представителей Европы они объясняют, в частности, неопределенной ситуацией вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Впервые в Global Top 100 вошли компании из Саудовской Аравии и Индии. Причем последние показали наилучшие результаты среди всех стран. В целом наблюдается позитивная тенденция развития компаний в странах за пределами США, Китая и ЕС — их капитализация выросла на 22%.

Доля технологического сектора осталась крупнейшей по размеру рыночной капитализации. За ним следует финансовый сектор. Тройку в списке замыкают компании из сферы здравоохранения.

28 июня акции Apple подешевели после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, капитализация сократилась на $9 млрд.

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