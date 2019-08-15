Квартиру Егора Летова отдадут бесплатно

Брат лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова решил безвозмездно передать под музей квартиру музыканта. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Омске в четверг, 15 августа.

«Я решил отказаться от идеи выкупа квартиры фондом «Сияние» и готов прямо сейчас передать ее для нужд музея, в обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие», — сказал Сергей Летов.

Как пишет News.ru, речь идет о трехкомнатной квартире на окраине Омска. По словам местных властей, в будущем не исключается возможность организации специального туристического маршрута «Омск Егора Летова», частью которого станет посещение музея-квартиры музыканта.

Осенью 2018 года в России прошло голосование по выбору имен для 45 аэропортов России. Многие жители Омска предлагали присвоить городскому аэропорту имя Летова, прославившего регион, но в шорт-лист этот вариант не вошел.

Егор (Игорь) Летов — создатель группы «Гражданская оборона», основоположник русского панк-рока. Родился и жил в Омске. Умер в 2008 году на 44-м году жизни.