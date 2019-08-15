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Тренер признала спортзал бесполезным для сжигания жира на животе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Персональный тренер Ханна Льюис заявила, что занятия спортом неэффективны для сжигания жира на животе. По ее словам, лишние килограммы нельзя согнать только с одной части тела.

«Вы никогда не уберете жир с живота, просто качая пресс», — цитирует ее слова издание Metro.

По словам Льюис, потеря веса происходит исключительно при дефиците калорий на фоне регулярных физических нагрузок. С ней также согласился владелец тренажерного зала Ричард Тидмарш.

«У всех нас от природы есть мышцы пресса. Если бы их не было, мы бы не смогли держаться в вертикальном положении», — сказал он.

По его словам, для того чтобы мышцы пресса были видны, необходимо уменьшить общий процент жира в организме.

«Вы не добьетесь такого результата, пока этот показатель не опустится до 18% у женщин и 16% — у мужчин», — отметил он.

В декабре 2018 года ученые из Калифорнийского университета нашли способ борьбы с ожирением без изнурительных диет и походов в спортзал.

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