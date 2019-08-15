Тренер признала спортзал бесполезным для сжигания жира на животе
Персональный тренер Ханна Льюис заявила, что занятия спортом неэффективны для сжигания жира на животе. По ее словам, лишние килограммы нельзя согнать только с одной части тела.
«Вы никогда не уберете жир с живота, просто качая пресс», — цитирует ее слова издание Metro.
По словам Льюис, потеря веса происходит исключительно при дефиците калорий на фоне регулярных физических нагрузок. С ней также согласился владелец тренажерного зала Ричард Тидмарш.
«У всех нас от природы есть мышцы пресса. Если бы их не было, мы бы не смогли держаться в вертикальном положении», — сказал он.
По его словам, для того чтобы мышцы пресса были видны, необходимо уменьшить общий процент жира в организме.
«Вы не добьетесь такого результата, пока этот показатель не опустится до 18% у женщин и 16% — у мужчин», — отметил он.
В декабре 2018 года ученые из Калифорнийского университета нашли способ борьбы с ожирением без изнурительных диет и походов в спортзал.