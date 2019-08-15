Житель Брянской области оформил кредит по чужому паспорту

В Дятьковском районе Брянской области задержан мужчина, получивший кредит по чужому паспорту, найденному на остановке общественного транспорта. Подозреваемый был внешне похож на владельца и воспользовался этим. Он купил дорогой смартфон и в тот же день продал его за полцены.

Когда банк уведомил потерявшего документ гражданина о просроченной выплате на 64 тыс. рублей, тот обратился в полицию, пишет интернет-газета «Брянские новости». Тогда полицейские нашли афериста. Возбуждено уголовное дело.

За мошенничество в сфере кредитования задержанному грозят исправительные работы. Часть денег он уже вернул.