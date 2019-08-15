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Югра готова предоставить 200–300-летние лиственницы для Нотр-Дама

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В реставрации собора Нотр-Дам в Париже могут использовать югорскую лиственницу. В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО заявили, что готовы ради этого пожертвовать 200–300-летними деревьями.

«На территории ХМАО растет порядка 900 тыс. кубометров лиственницы нужного качества», — рассказал ИА «Ура.ру» замглавы ведомства Егор Збродов.

С такой инициативой выступил скульптор из Ханты-Мансийска Александр Резанов, с которым связались представители ЮНЕСКО. Во Францию он вылетит в конце осени. Перед этим ему предстоит провести переговоры с компанией «ЛВЛ-Югра», которая имеет опыт перевозки древесины за рубеж.

По его словам, представители ЮНЕСКО попросили привезти с собой 8–10 кубометров лиственницы для Нотр-Дам-де-Пари, причем бесплатно. Сотрудники «ЛВЛ-Югра» заявили, что говорить о конкретных договоренностях пока рано.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля и продолжался 12 часов. Огонь уничтожил часы и шпиль, частично разрушена кровля. Однако обе башни и основная конструкция остались целы. 26 июня парижская прокуратура заявила, что пожар в Нотр-Даме не был устроен специально.

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